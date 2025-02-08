Результаты матчей МХЛ 8 февраля 2025 года

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Сегодня, 8 февраля, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр МХЛ.

Результаты матчей МХЛ 8 февраля:

«Белые Медведи» — «Омские Ястребы» — 2:1;

«Локо» — «Академия Михайлова» — 3:2 ОТ;

«Динамо» Санкт-Петербург — «Амурские Тигры» — 3:2 ОТ;

«Алмаз» — «Атлант» — 7:1.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 66 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 59 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).