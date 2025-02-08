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Козлов: Чебатков такой спич выдал — как Жозе Моуринью, ребята прямо рты открыли

Козлов: Чебатков такой спич выдал — как Жозе Моуринью, ребята прямо рты открыли
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» и Дивизиона Чернышёва Виктор Козлов высказался об участии в Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров, Кадейкин) – 01:25 (3x3)     1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3)     2:1 Широков (Мёрфи, Хмелевски) – 04:46 (3x3)     3:1 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 05:06 (3x3)     4:1 Якупов (Гальченюк, Шарипзянов) – 05:29 (3x3)     4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3)     4:3 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 07:51 (3x3)     5:3 Широков (Хмелевски, Бояркин) – 09:29 (3x3)     6:3 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 11:45 (3x3)     6:4 Белозёров (Кадейкин, Шабанов) – 15:07 (3x3)     6:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3)     7:5 Гутик (Чистяков) – 17:39 (3x3)     7:6 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 18:06 (4x3)     8:6 Широков (Хмелевски) – 18:55 (en)     9:6 Гальченюк (Шарипзянов) – 19:23 (en)     10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)    

«Отличное шоу, классная атмосфера, ребята все позитивные, всё классно. Какой буллит во время конкурса больше всего понравился? Если честно, когда Аймурзин забил, вратарь, похоже, хотел вытащить, Данил неплохо исполнил. Шикарная атмосфера праздника – надеюсь, зрители, которые пришли, получили удовольствие.

Интересно было поработать с Евгением Чебатковым, он такой спич выдал – как Жозе Моуринью на португальском, с интонацией. Ребята прямо рты открыли», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

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