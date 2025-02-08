Козлов: Чебатков такой спич выдал — как Жозе Моуринью, ребята прямо рты открыли

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» и Дивизиона Чернышёва Виктор Козлов высказался об участии в Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

«Отличное шоу, классная атмосфера, ребята все позитивные, всё классно. Какой буллит во время конкурса больше всего понравился? Если честно, когда Аймурзин забил, вратарь, похоже, хотел вытащить, Данил неплохо исполнил. Шикарная атмосфера праздника – надеюсь, зрители, которые пришли, получили удовольствие.

Интересно было поработать с Евгением Чебатковым, он такой спич выдал – как Жозе Моуринью на португальском, с интонацией. Ребята прямо рты открыли», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.