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Защитник «Ак Барса» Лямкин прокомментировал гол после «вертушки» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Ак Барса» Лямкин прокомментировал гол после «вертушки» на Матче звёзд КХЛ
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Защитник казанского «Ак Барса» и команды Дивизиона Харламова Никита Лямкин высказался о своём голе, забитом после «вертушки» в ворота Дивизиона Чернышёва (6:10) на Матче звёзд КХЛ.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров) – 01:25 (3x3)     1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3)     2:1 Широков (Мёрфи) – 04:46 (3x3)     3:1 Шарипзянов (Гальченюк) – 05:06 (3x3)     4:1 Якупов – 05:29 (3x3)     4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3)     4:3 Ермаков (Да Коста) – 07:51 (3x3)     5:3 Широков – 09:29 (3x3)     6:3 Шарипзянов (Гальченюк) – 11:45 (3x3)     6:4 Белозёров (Кадейкин) – 15:07 (3x3)     7:4 Гутик (Чистяков) – 17:09 (3x3)     7:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3)     7:6 Ермаков – 18:06 (4x3)     8:6 Широков – 18:55 (en)     9:6 Гальченюк – 19:23 (en)     10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)    

«Тренировал ли такой бросок? Да так, езжу перед тренировкой, балуюсь с шайбочкой, такие движения иногда поделываю. С первого раза получилось — даже удивился! Сделаю ли так в игре? Ха, если будет момент, попробую! Вратарь не ожидает, что такая залететь может. Приятно немного отвлечься от сезона, посмеяться, повеселиться с ребятами», — приводит слова Лямкина официальный сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на странице КХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

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