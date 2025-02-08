Защитник «Ак Барса» Лямкин прокомментировал гол после «вертушки» на Матче звёзд КХЛ

Защитник казанского «Ак Барса» и команды Дивизиона Харламова Никита Лямкин высказался о своём голе, забитом после «вертушки» в ворота Дивизиона Чернышёва (6:10) на Матче звёзд КХЛ.

«Тренировал ли такой бросок? Да так, езжу перед тренировкой, балуюсь с шайбочкой, такие движения иногда поделываю. С первого раза получилось — даже удивился! Сделаю ли так в игре? Ха, если будет момент, попробую! Вратарь не ожидает, что такая залететь может. Приятно немного отвлечься от сезона, посмеяться, повеселиться с ребятами», — приводит слова Лямкина официальный сайт КХЛ.

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