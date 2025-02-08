Защитник «Ак Барса» Лямкин прокомментировал гол после «вертушки» на Матче звёзд КХЛ
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Защитник казанского «Ак Барса» и команды Дивизиона Харламова Никита Лямкин высказался о своём голе, забитом после «вертушки» в ворота Дивизиона Чернышёва (6:10) на Матче звёзд КХЛ.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров) – 01:25 (3x3) 1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3) 2:1 Широков (Мёрфи) – 04:46 (3x3) 3:1 Шарипзянов (Гальченюк) – 05:06 (3x3) 4:1 Якупов – 05:29 (3x3) 4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3) 4:3 Ермаков (Да Коста) – 07:51 (3x3) 5:3 Широков – 09:29 (3x3) 6:3 Шарипзянов (Гальченюк) – 11:45 (3x3) 6:4 Белозёров (Кадейкин) – 15:07 (3x3) 7:4 Гутик (Чистяков) – 17:09 (3x3) 7:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3) 7:6 Ермаков – 18:06 (4x3) 8:6 Широков – 18:55 (en) 9:6 Гальченюк – 19:23 (en) 10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)
«Тренировал ли такой бросок? Да так, езжу перед тренировкой, балуюсь с шайбочкой, такие движения иногда поделываю. С первого раза получилось — даже удивился! Сделаю ли так в игре? Ха, если будет момент, попробую! Вратарь не ожидает, что такая залететь может. Приятно немного отвлечься от сезона, посмеяться, повеселиться с ребятами», — приводит слова Лямкина официальный сайт КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на странице КХЛ в социальной сети «ВКонтакте».
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