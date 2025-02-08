«Завтра всё будет серьёзно». Костин — о предстоящем финале Матча звёзд КХЛ

Голкипер «Сибири» и команды Дивизиона Чернышёва Денис Костин высказался о выходе в финал Матча звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.
«Всё очень классно. Я специально не строил никаких ожиданий, поэтому просто получаю удовольствие от каждого момента. В финале будем играть так же – Женя Чебатков нас максимально настраивает, его речь перед игрой до глубины души тронула. Поэтому завтра всё будет серьёзно.
Мне нравятся такие мероприятия. Полный стадион, весело, все смеются и улыбаются. Если ты делаешь сейв, это должно быть зрелищно. Болельщики ждут много голов, таковы реалии, и вратарям приходится с этим мириться (улыбается)», — приводит слова Костина официальный сайт КХЛ.
Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.
- 8 февраля 2025
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