«Завтра всё будет серьёзно». Костин — о предстоящем финале Матча звёзд КХЛ

Голкипер «Сибири» и команды Дивизиона Чернышёва Денис Костин высказался о выходе в финал Матча звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

«Всё очень классно. Я специально не строил никаких ожиданий, поэтому просто получаю удовольствие от каждого момента. В финале будем играть так же – Женя Чебатков нас максимально настраивает, его речь перед игрой до глубины души тронула. Поэтому завтра всё будет серьёзно.

Мне нравятся такие мероприятия. Полный стадион, весело, все смеются и улыбаются. Если ты делаешь сейв, это должно быть зрелищно. Болельщики ждут много голов, таковы реалии, и вратарям приходится с этим мириться (улыбается)», — приводит слова Костина официальный сайт КХЛ.

Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.