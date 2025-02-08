«Даже так хочется выигрывать». Хмелевски — о выходе в финал на Матче звёзд КХЛ
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и команды Дивизиона Чернышёва Александр Хмелевски высказался о выходе в финал на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров, Кадейкин) – 01:25 (3x3) 1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3) 2:1 Широков (Мёрфи, Хмелевски) – 04:46 (3x3) 3:1 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 05:06 (3x3) 4:1 Якупов (Гальченюк, Шарипзянов) – 05:29 (3x3) 4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3) 4:3 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 07:51 (3x3) 5:3 Широков (Хмелевски, Бояркин) – 09:29 (3x3) 6:3 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 11:45 (3x3) 6:4 Белозёров (Кадейкин, Шабанов) – 15:07 (3x3) 6:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3) 7:5 Гутик (Чистяков) – 17:39 (3x3) 7:6 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 18:06 (4x3) 8:6 Широков (Хмелевски) – 18:55 (en) 9:6 Гальченюк (Шарипзянов) – 19:23 (en) 10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)
«Очень приятно, болельщики бодрили нас! Интересно пообщаться с другими игроками. В сезоне мы жёстко действуем друг против друга, поэтому здорово просто поиграть. Но даже так хочется выигрывать — мы домашний дивизион, хотелось попасть хотя бы в финал. Поэтому ура!» — приводит слова Хмелевски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.
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