«Даже так хочется выигрывать». Хмелевски — о выходе в финал на Матче звёзд КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и команды Дивизиона Чернышёва Александр Хмелевски высказался о выходе в финал на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

«Очень приятно, болельщики бодрили нас! Интересно пообщаться с другими игроками. В сезоне мы жёстко действуем друг против друга, поэтому здорово просто поиграть. Но даже так хочется выигрывать — мы домашний дивизион, хотелось попасть хотя бы в финал. Поэтому ура!» — приводит слова Хмелевски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.