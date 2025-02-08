Результаты матчей ВХЛ 8 февраля 2025 года

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Сегодня, 8 февраля, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр ВХЛ.

Результаты матчей ВХЛ 8 февраля:

«Металлург» Новокузнецк — «Югра» — 3:1;

«Сокол» — «Рубин» — 0:2;

«Горняк-УГМК» — «Юнисон-Москва» — 4:5 ОТ;

«Челмет» — «СКА-Нева» — 2:1;

«Южный Урал» — «Динамо» Санкт-Петербург — 3:5;

«Динамо-Алтай» — «Зауралье» — 3:2;

«Кристалл» — ЦСК ВВС — 1:5.

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», который набрал 75 очков после 50 матчей. На втором месте находится санкт-петербургское «Динамо», заработав 74 очка. Замыкает тройку лидеров тюменский «Рубин» (74). На последнем, 33-м месте располагается «Юнисон-Москва», у которого 33 очка.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.