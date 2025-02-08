Стендап-комик Евгений Чебатков поделился впечатлениями от участия в Матче звёзд КХЛ

Стендап-комик Евгений Чебатков высказался об участии в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в качестве тренера команды Дивизиона Чернышёва. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл дивизион Харламова — 10:6.
«Говорил ребятам побольше пижонить, это была главная задача. Исполняют блестяще, в некоторых моментах вообще великолепно.
Любимый тренер в КХЛ? Виктор Козлов. Я воспринял работу с ним как великую честь. Финальную речь не готовил, начальную, конечно, пришлось подготовить. А дальше уже импровизация. Завтра будем играть напористо – получил шайбу, «плюнул» ей туда. Бам – и вынимай!» — приводит слова Чебаткова официальный сайт КХЛ.
Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.
- 8 февраля 2025
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