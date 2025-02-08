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«Все гости в лёгком недоумении». Казанский — о проблеме Матча звёзд КХЛ в Новосибирске

«Все гости в лёгком недоумении». Казанский — о проблеме Матча звёзд КХЛ в Новосибирске
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Спортивный комментатор Денис Казанский высказался об отсутствии функционирующей станции метро возле стадиона «Сибирь-Арена» в Новосибирске, который принимает Матч звёзд КХЛ.

«Важное впечатление от хоккея в Новосибирске. Не только мы, но и все гости, в лёгком недоумении. Мягко говоря. Есть сложные слова, но подчёркнуто спокойно сейчас. Арена в некотором удалении от центра города. В ту сторону кинута ветка метро. Поезда мчатся мимо дворца. Но. Сама станция с оригинальным названием «Спортивная» так и не открыта. То есть метро есть. А станции нет.

С точки зрения здравого смысла — открываешь арену и прежде всего думаешь об удобстве зрителей, о логистике. Почему в Новосибирске вот так? Какой-то мотив точно есть, существуют и логичные объяснения… Но не так много заинтересованных и понимающих это удалось встретить. Примерно 0 человек. С другой стороны, прогулки по крепкому морозу или долгое, трепетное ожидание, с качественным минусом, на улице такси, закаляют волю и характер! Тоже немаловажно. Знаменитый сибирский характер!» — написал Казанский в телеграм-канале.

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