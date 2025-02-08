Драка судей на Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске. Видео

В концовке первого периода полуфинальной игры на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске, в которой встречались команды Дивизионов Чернышёва и Харламова (10:6), произошла драка линейных судей. Отношения выясняли Торнике Кучава и Александр Сысуев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Завтра, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут матч за третье место и финал среди команд дивизионов. В решающей игре команда Дивизиона Чернышёва сыграет с Дивизионом Боброва. Начало финала — в 13:00 мск.