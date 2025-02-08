Игорь Шестёркин пропустит одну-две недели из-за травмы верхней части тела — Уокер

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выбыл на одну-две недели из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщила журналистка Молли Уокер в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела и, как ожидается, вернётся в строй через одну-две недели, согласно источнику», — написала Уокер.

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» ранее сообщила в социальных сетях, что из фарм-клуба вызван вратарь Дилан Гаранд.

В ближайшем матче регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» в воскресенье, 9 февраля. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени.