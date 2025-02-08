Швеция в овертайме уступила Швейцарии в домашнем матче Еврохоккейтура
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Завершился матч Хоккейных игр Beijer (Евротур), в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 2
ОТ
Швейцария
1:0 Берглунд (Дальбек, Эверберг) – 06:28 1:1 Бехлер (Кнак, Берчи) – 53:46 1:2 Тюркауф (Берчи) – 63:18
На седьмой минуте отличился защитник сборной Швеции Филип Берглунд. Ответный гол Швейцарии на 54-й минуте забил форвард Николас Бехлер. В овертайме победу швейцарцам принёс нападающий Кэлвин Тюркауф.
Швеция занимает четвёртое место в турнирной таблице Хоккейных игр Beijer. Команда набрала одно очко за два матча. Швейцария располагается на третьей строчке, заработав три очка. На первом месте находится Финляндия (5).
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