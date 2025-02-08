Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция — Швейцария, результат матча 8 февраля 2025, счет 1:2, Еврохоккейтур 2024-2025

Швеция в овертайме уступила Швейцарии в домашнем матче Еврохоккейтура
Комментарии

Завершился матч Хоккейных игр Beijer (Евротур), в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 2
ОТ
Швейцария
1:0 Берглунд (Дальбек, Эверберг) – 06:28     1:1 Бехлер (Кнак, Берчи) – 53:46     1:2 Тюркауф (Берчи) – 63:18    

На седьмой минуте отличился защитник сборной Швеции Филип Берглунд. Ответный гол Швейцарии на 54-й минуте забил форвард Николас Бехлер. В овертайме победу швейцарцам принёс нападающий Кэлвин Тюркауф.

Швеция занимает четвёртое место в турнирной таблице Хоккейных игр Beijer. Команда набрала одно очко за два матча. Швейцария располагается на третьей строчке, заработав три очка. На первом месте находится Финляндия (5).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android