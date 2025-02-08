Швеция в овертайме уступила Швейцарии в домашнем матче Еврохоккейтура

Завершился матч Хоккейных игр Beijer (Евротур), в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На седьмой минуте отличился защитник сборной Швеции Филип Берглунд. Ответный гол Швейцарии на 54-й минуте забил форвард Николас Бехлер. В овертайме победу швейцарцам принёс нападающий Кэлвин Тюркауф.

Швеция занимает четвёртое место в турнирной таблице Хоккейных игр Beijer. Команда набрала одно очко за два матча. Швейцария располагается на третьей строчке, заработав три очка. На первом месте находится Финляндия (5).