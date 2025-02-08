Результаты матчей Еврохоккейтура 8 февраля 2025 года

Сегодня, 8 февраля, прошёл второй игровой день шведского этапа Еврохоккейтура — Хоккейных игр Beijer. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся в указанный день.

Результаты матчей Еврохоккейтура 8 февраля:

Финляндия — Чехия — 3:0;

Швеция — Швейцария — 1:2 ОТ.

Турнирную таблицу Хоккейных игр Beijer — 2025 возглавляет сборная Финляндии. Команда Антти Пеннанена набрала пять очков за два матча. На втором месте находится национальная команда Чехии, заработав три очка. Сборная Швейцарии, у которой три очка, располагается на третьей строчке. Замыкает квартет Швеция. Команда набрала одно очко.