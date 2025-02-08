Болельщик умер во время матча ВХЛ в Красноярске
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Сегодня, 8 февраля, во время матча ВХЛ, в котором встречались красноярский «Сокол» и тюменский «Рубин» (0:2), на трибунах стадиона «Платинум Арена» в Красноярске скончался болельщик. Об этом сообщил официальный сайт «Сокола».
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
0 : 2
Рубин
Тюмень
0:1 Кошурников (Горшков, Подкорытов) – 26:36 (5x5) 0:2 Подкорытов (Горшков) – 30:29 (5x5)
«С прискорбием сообщаем, что во время матча «Сокол» — «Рубин» произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось. Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем. Хоккейный клуб «Сокол» выражает соболезнования близким и родным умершего», — написано в сообщении клуба.
Комментарии
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