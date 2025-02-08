Нападающий «Каролины» Рантанен пропустит игру с «Ютой» из-за травмы нижней части тела
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Нападающий «Каролины» Микко Рантанен не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил Hurricanes PR в социальной сети Х (ранее Twitter).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Чатфилд (Стаал, Свечников) – 10:09 1:1 Доан (Маччелли, Карконе) – 17:35 (pp)
Встреча состоится сегодня, 8 февраля. Команды будут играть на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
«Каролина Харрикейнз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 55 матчей. «Юта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 54 игры.
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