Нападающий «Каролины» Рантанен пропустит игру с «Ютой» из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Каролины» Микко Рантанен не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил Hurricanes PR в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча состоится сегодня, 8 февраля. Команды будут играть на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). Начало матча — в 21:00 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 68 очков за 55 матчей. «Юта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 54 игры.