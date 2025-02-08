Кучеров стал первым россиянином, набравшим 80+ очков в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 2:0.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил две голевые передачи за три минуты со старта игры. Теперь на его счету 81 (25+56) очко в сезоне. Таким образом, он стал первым россиянином, набравшим 80+ очков в этом сезоне.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.