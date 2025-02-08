Владимир Тарасенко забросил 300-ю шайбу в карьере в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 3:1.

В составе «Детройт Ред Уингз» отличился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его 300-й гол в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.