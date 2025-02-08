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Каролина Харрикейнз — Юта, результат матча 8 февраля 2025, счет 7:3, НХЛ 2024-2025

Андрей Свечников помог «Каролине» победить «Юту», оформив две результативные передачи
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Юта». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Чатфилд (Стаал, Свечников) – 10:09     1:1 Доан (Маччелли, Карконе) – 17:35 (pp)     2:1 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 26:25 (pp)     3:1 Ахо – 28:35     3:2 Келлер – 30:19     4:2 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 34:14 (sh)     5:2 Джарвис (Блейк) – 39:15     5:3 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 56:11 (pp)     6:3 Мартинук (Ахо, Джарвис) – 57:16     7:3 Рослович (Блейк, Яаскя) – 58:34    

В составе «Каролины Харрикейнз» отличились Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис (дважды), Себастьян Ахо (дважды), Джордан Мартинук и Джек Рослович. На счету российского нападающего Андрея Свечникова две результативные передачи. Ворота хозяев защищал россиянин Пётр Кочетков. За «Юту» забили Джош Доан и Клейтон Келлер (дважды). На счету защитника «Юты» Михаила Сергачёва одна голевая передача.

«Каролина Харрикейнз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 70 очков за 56 матчей. «Юта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 55 игр.

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