Андрей Свечников помог «Каролине» победить «Юту», оформив две результативные передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Юта». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1).
В составе «Каролины Харрикейнз» отличились Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис (дважды), Себастьян Ахо (дважды), Джордан Мартинук и Джек Рослович. На счету российского нападающего Андрея Свечникова две результативные передачи. Ворота хозяев защищал россиянин Пётр Кочетков. За «Юту» забили Джош Доан и Клейтон Келлер (дважды). На счету защитника «Юты» Михаила Сергачёва одна голевая передача.
«Каролина Харрикейнз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 70 очков за 56 матчей. «Юта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 55 игр.
- 8 февраля 2025
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