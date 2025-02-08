Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил две голевые передачи за три минуты со старта игры регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Теперь на его счету 609 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Таким образом, он обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 4:2.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.