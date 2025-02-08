Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил две голевые передачи за три минуты со старта игры регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Теперь на его счету 609 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Таким образом, он обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Перерыв
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28 0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56 1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47 1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49 1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13 2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp)
«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.
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