«Тампа» на выезде обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров сделал ассистентский хет-трик

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 6:3 (4:2, 0:1, 2:0).
В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились Брэндон Хагель (дважды), Эрик Чернак, Брейден Пойнт, Ник Пол и Дилан Дюк. На счету российского нападающего Никиты Кучерова три результативные передачи. Ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» защищал россиянин Андрей Василевский. За «Детройт Ред Уингз» забили Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.
«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 55 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 64 очка за 54 игры.
- 8 февраля 2025
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