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Детройт Ред Уингз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 8 февраля 2025, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

«Тампа» на выезде обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров сделал ассистентский хет-трик
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 6:3 (4:2, 0:1, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28     0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56     1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47     1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49     1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13     2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp)     3:4 Дебринкэт – 34:29     3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10     3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57    

В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились Брэндон Хагель (дважды), Эрик Чернак, Брейден Пойнт, Ник Пол и Дилан Дюк. На счету российского нападающего Никиты Кучерова три результативные передачи. Ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» защищал россиянин Андрей Василевский. За «Детройт Ред Уингз» забили Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 55 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 64 очка за 54 игры.

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