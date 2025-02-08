«Нью-Джерси» одержал уверенную сухую победу в выездном матче с «Монреалем»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Татар, Хэмилтон) – 13:43 0:2 Коттер (Братт, Хьюз) – 32:44 0:3 Хьюз (Песке) – 41:53 0:4 Хьюз (Майер, Мерсер) – 50:09
За «Нью-Джерси Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Пол Коттер, Джек Хьюз и Люк Хьюз. На 60-й минуте нападающий «Монреаль Канадиенс» Оуэн Бек не реализовал штрафной бросок.
«Монреаль Канадиенс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 55 очков за 55 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на пятой строчке, заработав 68 очков за 56 игр. На первом месте находится «Вашингтон Кэпиталз» (79).
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