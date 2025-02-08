«Нью-Джерси» одержал уверенную сухую победу в выездном матче с «Монреалем»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

За «Нью-Джерси Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Пол Коттер, Джек Хьюз и Люк Хьюз. На 60-й минуте нападающий «Монреаль Канадиенс» Оуэн Бек не реализовал штрафной бросок.

«Монреаль Канадиенс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 55 очков за 55 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на пятой строчке, заработав 68 очков за 56 игр. На первом месте находится «Вашингтон Кэпиталз» (79).