Видео: Никита Кучеров с нескольких метров не попал в пустые ворота в матче с «Детройтом»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 4:3.

Во втором периоде российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог замкнуть передачу партнёра на пустой угол ворот. На счету Кучерова в матче две результативные передачи.

ВИДЕО

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.