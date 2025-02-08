«Юта» выставила Владислава Колячонка на драфт отказов

«Юта» выставила белорусского защитника Владислава Колячонка на драфт отказов. Об этом сообщил Utah Hockey Club PR в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Владислав Колячонок провёл 23 матча, в которых забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Игрок сборной Беларуси выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года под общим 52-м номером клубом «Флорида Пантерз».

«Юта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда заработала 55 очков за 54 игры. На первом месте находится «Виннипег Джетс» (81).