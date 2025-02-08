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Агент Овечкина высказался о рекорде форварда по числу голкиперов НХЛ, которым он забивал

Агент Овечкина высказался о рекорде форварда по числу голкиперов НХЛ, которым он забивал
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, прокомментировал обновление рекорда форварда по количеству голкиперов НХЛ, которым удалось забить. Ранее голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов стал 180-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Александр Овечкин.

— С чем связывается рекорд Александра по количеству голкиперов, которым он забивал? На его счету 180 вратарей.
— Во-первых, Саша очень долго в лиге играет. Во-вторых, всем известно про его бросок. Он, как говорят, практически unstoppable (с англ. «неотразимый». — Прим. «Чемпионата»). Ну невозможно отразить! Все всё знают, но никто не может ничего сделать. Это уникальность Саши. Какой бы хороший вратарь ни был, Саша забивал всем, — приводит слова Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

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