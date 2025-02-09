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Тарасенко стал 12-м россиянином, забившим 300 и более голов в НХЛ

В Детройте (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 6:3.

В составе «Детройт Ред Уингз» отличился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его 300-й гол в карьере в НХЛ.

Тарасенко стал 12-м россиянином в истории североамериканской лиги, кто смог добраться до этой отметки. Ранее 300 голов в НХЛ забили Александр Овечкин (879), Евгений Малкин (507), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалёв (430), Вячеслав Козлов (356), Никита Кучеров (345), Алексей Яшин (337) и Павел Дацюк (314).

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 64 очка за 54 игры.