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Кучеров вышел на второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кучеров вышел на второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3). Теперь на счету Кучерова 610 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и 955 (345+610) очков. Никита вышел на чистое второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», опередив Мартена Сан-Луи.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28     0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56     1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47     1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49     1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13     2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp)     3:4 Дебринкэт – 34:29     3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10     3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57    

Лидером по количеству очков, набранных в матчах за «Тампу», является Стивен Стэмкос. На его счету 1137 (555+582) очков. Правда, у Стэмкоса 1082 игры за команду, в то время как Кучерову для того, чтобы набрать 955 баллов, хватило 777 встреч.

Напомним, кроме того, Кучеров обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 55 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 64 очка за 54 игры.

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