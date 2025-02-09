Кучеров вышел на второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3). Теперь на счету Кучерова 610 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и 955 (345+610) очков. Никита вышел на чистое второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», опередив Мартена Сан-Луи.

Лидером по количеству очков, набранных в матчах за «Тампу», является Стивен Стэмкос. На его счету 1137 (555+582) очков. Правда, у Стэмкоса 1082 игры за команду, в то время как Кучерову для того, чтобы набрать 955 баллов, хватило 777 встреч.

Напомним, кроме того, Кучеров обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 55 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 64 очка за 54 игры.