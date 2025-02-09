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Бостон Брюинз — Вегас Голден Найтс, результат матча 9 февраля 2025, счёт 3:4, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Дорофеева и 21 сейв Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Бостон». У Задорова — «1+1»
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Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Ти-Ди Гарден» в американской Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Маршан (Задоров) – 03:17     2:0 Задоров – 13:49     2:1 Стоун (Теодор, Саад) – 15:09 (pp)     3:1 Гики (Пастрняк) – 35:07     3:2 Уайтклауд (Ханифин, Хауден) – 39:26     3:3 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 44:54     3:4 Гертл (Айкел, Стоун) – 58:50 (pp)    

В составе победителей голами отметились Марк Стоун (1+1), Зак Уайтклауд, Томаш Гертл, а также российский форвард Павел Дорофеев. Нападающий Иван Барбашёв завершил встречу без голевых действий. Голкипер Илья Самсонов совершил 21 спасение.

У хозяев заброшенными шайбами отличились Брэд Маршан и Морган Гики. В активе российского защитника Никиты Задорова два очка: шайба и голевая передача. Нападающий Алексей Торопченко результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Бостон» встретится дома с «Анахайм Дакс» 23 февраля. «Вегас» сыграет на домашней арене с «Ванкувер Кэнакс» также 23 февраля.

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