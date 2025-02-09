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Гол Дорофеева и 21 сейв Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Бостон». У Задорова — «1+1»

Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Ти-Ди Гарден» в американской Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Марк Стоун (1+1), Зак Уайтклауд, Томаш Гертл, а также российский форвард Павел Дорофеев. Нападающий Иван Барбашёв завершил встречу без голевых действий. Голкипер Илья Самсонов совершил 21 спасение.

У хозяев заброшенными шайбами отличились Брэд Маршан и Морган Гики. В активе российского защитника Никиты Задорова два очка: шайба и голевая передача. Нападающий Алексей Торопченко результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Бостон» встретится дома с «Анахайм Дакс» 23 февраля. «Вегас» сыграет на домашней арене с «Ванкувер Кэнакс» также 23 февраля.

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