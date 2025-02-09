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Тренер «Вашингтона»: я увидел разницу в игре Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона»: я увидел разницу в игре Овечкина после травмы
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги, который он получил в нынешнем сезоне.

«Я помню начало сезона, а затем его травму. В 39 лет пропустить столько времени и потом пытаться вернуться в форму на уровне Национальной хоккейной лиги — это действительно очень сложно. Я увидел разницу в его игре после травмы. Думаю, после перерыва он будет выглядеть ещё лучше. Это просто моё личное мнение. Осталось 27 матчей — мне не терпится их увидеть», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

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