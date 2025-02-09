Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Кузьменко отличился ассистом в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию»

Андрей Кузьменко отличился ассистом в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард Андрей Кузьменко отличился голевой передачей в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию Флайерз», который проходит в эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии. На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
1 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лотон (Конечны, Кузьменко) – 01:44    

На второй минуте встречи российский нападающий отдал голевой пас на шайбу Скотта Лотона, который открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее хоккеист выступал в составе «Калгари Флэймз».

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 38 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего же в лиге форвард сыграл 191 матч, в которых записал на свой счёт 136 (65+71) очков.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Гол Дорофеева и 21 сейв Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Бостон». У Задорова — «1+1»

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android