Андрей Кузьменко отличился ассистом в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию»

Российский форвард Андрей Кузьменко отличился голевой передачей в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию Флайерз», который проходит в эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии. На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На второй минуте встречи российский нападающий отдал голевой пас на шайбу Скотта Лотона, который открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее хоккеист выступал в составе «Калгари Флэймз».

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 38 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего же в лиге форвард сыграл 191 матч, в которых записал на свой счёт 136 (65+71) очков.

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