Вратарь «Вегаса» Самсонов совершил эффектный сейв после выхода 2 в 1 хоккеистов «Бостона»

Российский вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов совершил выдающийся сейв в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Бостон Брюинз», который недавно завершился победой гостей со счётом 4:3.

Хоккеисты «Бостона» Давид Пастерняк и Морган Гики не смогли реализовать выход два в одного из-за роскошного спасения Самсонова, который успел выбрать позицию и поймать шайбу в ловушку после броска 26-летнего канадца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в этой встрече голкипер Илья Самсонов совершил 21 сейв.

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