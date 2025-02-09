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Вратарь «Вегаса» Самсонов совершил эффектный сейв после выхода 2 в 1 хоккеистов «Бостона»

Вратарь «Вегаса» Самсонов совершил эффектный сейв после выхода 2 в 1 хоккеистов «Бостона»
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Российский вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов совершил выдающийся сейв в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Бостон Брюинз», который недавно завершился победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Маршан (Задоров) – 03:17     2:0 Задоров – 13:49     2:1 Стоун (Теодор, Саад) – 15:09 (pp)     3:1 Гики (Пастрняк) – 35:07     3:2 Уайтклауд (Ханифин, Хауден) – 39:26     3:3 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 44:54     3:4 Гертл (Айкел, Стоун) – 58:50 (pp)    

Хоккеисты «Бостона» Давид Пастерняк и Морган Гики не смогли реализовать выход два в одного из-за роскошного спасения Самсонова, который успел выбрать позицию и поймать шайбу в ловушку после броска 26-летнего канадца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в этой встрече голкипер Илья Самсонов совершил 21 сейв.

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