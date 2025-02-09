Кучеров догнал Курри по матчам с тремя передачами среди игроков не из Северной Америки

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с Яри Курри (46) по количеству игр с тремя передачами среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Он уступает только Яромиру Ягру (59), Петеру Форсбергу (52) и Петеру Штястны (48).

Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с ««Детройт Ред Уингз» (6:3).

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 57 результативных передач.

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