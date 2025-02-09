Кучеров догнал Курри по матчам с тремя передачами среди игроков не из Северной Америки
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с Яри Курри (46) по количеству игр с тремя передачами среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Он уступает только Яромиру Ягру (59), Петеру Форсбергу (52) и Петеру Штястны (48).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28 0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56 1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47 1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49 1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13 2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp) 3:4 Дебринкэт – 34:29 3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10 3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57
Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с ««Детройт Ред Уингз» (6:3).
Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 57 результативных передач.
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