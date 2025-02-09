Тренер «Вашингтона»: перерыв пойдёт Овечкину на пользу, ему ещё нужно восстановиться

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российскому нападающему Александру Овечкину пойдёт на пользу перерыв в регулярном чемпионате НХЛ. В феврале НХЛ уйдёт на паузу из-за Турнира четырёх наций.

«Да, я думаю, что перерыв пойдёт ему на пользу. И ментально, и физически. Ему всё ещё нужно полностью восстановиться после травмы. Поэтому этот перерыв даст его телу возможность полностью перезагрузиться и догнать остальную часть лиги. Когда он вернётся, он будет освежённым и готовым к финальному отрезку из 27 игр», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

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