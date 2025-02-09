Прервалась историческая 65-матчевая результативная серия проспекта «Торонто» Истона Коуэна

Вчера, 8 февраля, прошёл матч в рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL), в котором «Лондон Найтс» нанёс поражение «Питерборо Питс» со счётом 3:1.

В этом матче не смог отметиться набранными очками главная звезда «Найтс», нападающий Истон Коуэн. Примечательно, что до этой игры 19-летний хоккеист не уходил со льда без результативных действий в 65 матчах подряд. Он набирал как минимум одно очко в каждой игре с 25 ноября 2023 года. Этот период включил в себя много пауз, включая травмы, два выступления на чемпионате мира среди юниоров и два визита в тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс».

Канадская хоккейная лига (CHL) и OHL считали эту серию Коуэна неофициальной, поскольку она длилась два сезона. У Марио Лемье есть официальный рекорд в 61 игре подряд с «Лаваль Вуазен» в сезоне-1983/1984, когда член Зала хоккейной славы забил 133 гола и отдал 149 результативных передач, набрав 282 очка. Этот рекорд незыблем и по сей день.

Всего в нынешнем сезоне OHL на счету канадца 30 матчей за «Лондон», в которых он набрал 40 (18+22) очков.