26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Оттаву» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Амерант Банк Арена» в американской Санрайзе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (1+2), Антон Лунделль, Александр Барков (1+1), Густав Форслинг и Сэм Беннетт. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу без голевых действий. Голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.
У хозяев единственную шайбу забросил Брэди Ткачук.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Флорида» встретится дома с «Сиэтл Кракен» 23 февраля. «Оттава» сыграет на домашней арене с «Монреаль Канадиенс» также 23 февраля.
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