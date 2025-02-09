26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Оттаву» в матче НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Амерант Банк Арена» в американской Санрайзе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (1+2), Антон Лунделль, Александр Барков (1+1), Густав Форслинг и Сэм Беннетт. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу без голевых действий. Голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.

У хозяев единственную шайбу забросил Брэди Ткачук.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» встретится дома с «Сиэтл Кракен» 23 февраля. «Оттава» сыграет на домашней арене с «Монреаль Канадиенс» также 23 февраля.

Материалы по теме Видео Вратарь «Вегаса» Самсонов совершил эффектный сейв после выхода 2 в 1 хоккеистов «Бостона»

Лучшие вратари российского хоккея: