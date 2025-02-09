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Флорида Пантерз — Оттава Сенаторз, результат матча 9 февраля 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Оттаву» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Амерант Банк Арена» в американской Санрайзе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 06:38 (pp)     1:1 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 26:18 (pp)     2:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 31:36     3:1 Форслинг (Шмидт) – 36:26     4:1 Беннетт (Ткачук, Родригес) – 37:58     5:1 Лунделль – 58:38 (sh)    

В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (1+2), Антон Лунделль, Александр Барков (1+1), Густав Форслинг и Сэм Беннетт. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу без голевых действий. Голкипер Сергей Бобровский совершил 26 спасений.

У хозяев единственную шайбу забросил Брэди Ткачук.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» встретится дома с «Сиэтл Кракен» 23 февраля. «Оттава» сыграет на домашней арене с «Монреаль Канадиенс» также 23 февраля.

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