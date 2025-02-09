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Ассист Кузьменко в первой же смене за «Филадельфию» помог «Флайерз» обыграть «Питтсбург»

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Скотт Лотон, Гарнет Хэтэуэй и Трэвис Конечны. У гостей отличились Эрик Карлссон и Кевин Хейз.

Результативной передачей в этой встрече отметился российский нападающий «Флайерз» Андрей Кузьменко, который проводил свой первый матч за «Филадельфию» после обмена из «Калгари Флэймз». Причём россиянину удалось сделать это в своей первой же смене.

«Филадельфия» прервала неудачную серию из пяти матчей, набрала 55 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Питтсбург» там же идёт строчкой выше, опережая «Флайерз» лишь по дополнительным показателям.

Материалы по теме Видео Андрей Кузьменко отличился ассистом в первой же смене дебютного матча за «Филадельфию»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.