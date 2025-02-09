Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 9 февраля 2025, счёт 3:4, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Кайлли в третьем периоде принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Коламбусом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Калиев (Линдгрен, Зибанеджад) – 01:56     1:1 Джонсон (Веренски, Фантилли) – 14:31     2:1 Дэнфорт (Джонсон, Астон-Риз) – 15:29     2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 26:38     3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Силлинджер) – 37:17     3:3 Кайлли (Трочек) – 41:57     3:4 Кайлли (Трочек) – 58:21    

В составе «Рейнджерс» дубль записал на свой счёт Уилл Кайлли. Ещё по шайбе забросили Артур Калиев и Мика Зибанеджад. У «жакетов» отличились Кент Джонсон, Джастин Дэнфорт и Джеймс ван Римсдайк.

Отметим, что обе шайбы Кайлли были заброшены в третьем периоде, причём вторая из них — чуть более чем за полторы минуты до окончания заключительной 20-минутки.

Также в этой игре «копам» не мог помочь из-за травмы их основной голкипер Игорь Шестёркин.

«Рейнджерс» набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Коламбус» там же идёт строчкой выше с 60 баллами.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Игорь Шестёркин пропустит одну-две недели из-за травмы верхней части тела — Уокер

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android