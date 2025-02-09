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Дубль Кайлли в третьем периоде принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Коламбусом»

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4.

В составе «Рейнджерс» дубль записал на свой счёт Уилл Кайлли. Ещё по шайбе забросили Артур Калиев и Мика Зибанеджад. У «жакетов» отличились Кент Джонсон, Джастин Дэнфорт и Джеймс ван Римсдайк.

Отметим, что обе шайбы Кайлли были заброшены в третьем периоде, причём вторая из них — чуть более чем за полторы минуты до окончания заключительной 20-минутки.

Также в этой игре «копам» не мог помочь из-за травмы их основной голкипер Игорь Шестёркин.

«Рейнджерс» набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Коламбус» там же идёт строчкой выше с 60 баллами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.