Кучеров занимает второе место по количеству игр с 3+ очками с момента своего дебюта в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3), который прошёл вечером 8 февраля.

Таким образом, этот матч стал 46-м для Кучерова за карьеру в НХЛ, в котором он отметился тремя или более ассистентскими баллами. С момента дебюта Кучерова в лиге в сезоне-2013/2014 это второй результат. Больше аналогичных игр за этот период только у лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (52).

Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего российского форварда 82 (25+57) очка в 52 матчах. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 64 очка после 54 матчей.