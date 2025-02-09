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Кучеров занимает второе место по количеству игр с 3+ очками с момента своего дебюта в НХЛ

Кучеров занимает второе место по количеству игр с 3+ очками с момента своего дебюта в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3), который прошёл вечером 8 февраля.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28     0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56     1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47     1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49     1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13     2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp)     3:4 Дебринкэт – 34:29     3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10     3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57    

Таким образом, этот матч стал 46-м для Кучерова за карьеру в НХЛ, в котором он отметился тремя или более ассистентскими баллами. С момента дебюта Кучерова в лиге в сезоне-2013/2014 это второй результат. Больше аналогичных игр за этот период только у лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (52).

Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего российского форварда 82 (25+57) очка в 52 матчах. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 64 очка после 54 матчей.

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