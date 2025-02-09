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Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик вышел на 14 место по победам в истории НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик вышел на 14 место по победам в истории НХЛ
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Голкиер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик отразил 22 броска и помог своей команде победить в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Калиев (Линдгрен, Зибанеджад) – 01:56     1:1 Джонсон (Веренски, Фантилли) – 14:31     2:1 Дэнфорт (Джонсон, Астон-Риз) – 15:29     2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 26:38     3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Силлинджер) – 37:17     3:3 Кайлли (Трочек) – 41:57     3:4 Кайлли (Трочек) – 58:21    

Таким образом, эта победа стала для 39-летнего американца 401-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 14 место в истории лиги, сравнявшись с Крисом Осгудом. Лидером всех времён является легендарный Мартин Бродо, на счету которого 691 победа в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне Джонатан Куик провёл 18 матчей за «Рейнджерс», в которых отражал 90,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03 и двух шат-аутах. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 58 очками.

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