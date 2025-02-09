Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик вышел на 14 место по победам в истории НХЛ

Голкиер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик отразил 22 броска и помог своей команде победить в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Таким образом, эта победа стала для 39-летнего американца 401-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 14 место в истории лиги, сравнявшись с Крисом Осгудом. Лидером всех времён является легендарный Мартин Бродо, на счету которого 691 победа в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне Джонатан Куик провёл 18 матчей за «Рейнджерс», в которых отражал 90,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03 и двух шат-аутах. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 58 очками.