Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик вышел на 14 место по победам в истории НХЛ
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Голкиер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик отразил 22 броска и помог своей команде победить в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Калиев (Линдгрен, Зибанеджад) – 01:56 1:1 Джонсон (Веренски, Фантилли) – 14:31 2:1 Дэнфорт (Джонсон, Астон-Риз) – 15:29 2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 26:38 3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Силлинджер) – 37:17 3:3 Кайлли (Трочек) – 41:57 3:4 Кайлли (Трочек) – 58:21
Таким образом, эта победа стала для 39-летнего американца 401-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 14 место в истории лиги, сравнявшись с Крисом Осгудом. Лидером всех времён является легендарный Мартин Бродо, на счету которого 691 победа в сильнейшей лиге мира.
Всего в нынешнем сезоне Джонатан Куик провёл 18 матчей за «Рейнджерс», в которых отражал 90,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03 и двух шат-аутах. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 58 очками.
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