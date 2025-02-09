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Гол Тренина и пас Хуснутдинова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс». У Цыплакова 0+2

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

Дублем в составе победителей отметился Мэтт Болди. Ещё по шайбе забросили Марко Росси, Фредерик Годро, Яков Тренин и Маркус Фолиньо. У гостей отличились Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Андерс Ли.

Российский нападающий «Уайлд» Марат Хуснутдинов отметился в этой встрече результативной передачей. Его соотечественник из «Айлендерс» Максим Цыплаков записал на свой счёт два ассиста. Ещё один россиянин, голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 бросков по своим воротам.

Напомним, главная звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов на данный момент не может помочь своей команде, поскольку восстанавливается после операции в результате травмы нижней части тела.

«Дикари» набрали 70 очков и занимают третье место в Центральном дивизионе. «Айлендерс» идут шестыми в Столичном дивизионе с 57 очками.