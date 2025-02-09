«Чикаго» проиграл по буллитам «Сент-Луису» в матче с 11 голами. У россиян — пять очков

Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу по буллитам одержали хозяева со счётом 6:5.
В составе победителей голами отметились Филип Броберг (1+1), Натан Уокер, Мэтью Жозеф (1+1), Кэм Фаулер и Роберт Томас (1+1). Решающий буллит исполнил Радек Факса. Российский форвард Павел Бучневич отметился двумя ассистами. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу без голевых действий.
У гостей заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Райан Донато, Алек Мартинес (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1), а также Илья Михеев, в активе которого — «1+2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится дома с «Виннипег Джетс» 23 февраля. «Чикаго» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» также 23 февраля.
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