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Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 9 февраля 2025, счёт 6:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ

«Чикаго» проиграл по буллитам «Сент-Луису» в матче с 11 голами. У россиян — пять очков
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Сегодня, в ночь с 8 на 9 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу по буллитам одержали хозяева со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Смит (Марун, Мартинес) – 05:04     0:2 Донато (Бедард) – 05:42     1:2 Броберг (Жозеф, Шенн) – 21:40     2:2 Уокер – 21:50     3:2 Жозеф (Шенн, Холлоуэй) – 37:09     3:3 Мартинес (Терявяйнен, Михеев) – 43:50     4:3 Фаулер (Томас, Бучневич) – 44:32     4:4 Терявяйнен (Фолиньо, Михеев) – 46:08     4:5 Михеев (Фолиньо, Власик) – 51:08     5:5 Томас (Бучневич, Броберг) – 55:23     6:5 Факса – 65:00    

В составе победителей голами отметились Филип Броберг (1+1), Натан Уокер, Мэтью Жозеф (1+1), Кэм Фаулер и Роберт Томас (1+1). Решающий буллит исполнил Радек Факса. Российский форвард Павел Бучневич отметился двумя ассистами. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу без голевых действий.

У гостей заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Райан Донато, Алек Мартинес (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1), а также Илья Михеев, в активе которого — «1+2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится дома с «Виннипег Джетс» 23 февраля. «Чикаго» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» также 23 февраля.

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