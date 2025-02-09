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Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о перерыве в НХЛ в момент лидерства его клуба

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о перерыве в НХЛ в момент лидерства его клуба
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о грядущем перерыве в регулярке из-за паузы на матчи Турнира четырёх наций.

«Это позволит нам полностью отвлечься от хоккея, отвлечься от НХЛ, от всего, что связано с давлением, подготовкой. Я действительно хочу, чтобы наши ребята использовали этот перерыв и просто отвлеклись от всего этого на девять дней, перезагрузились морально и физически и смогли вернуться максимально отдохнувшими, энергичными и готовыми к этому последнему этапу», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, пауза в НХЛ будет с 10 по 18 февраля. На данный момент «Вашингтон» лидирует в общей таблице лиги.

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