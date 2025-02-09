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Тони Деанджело отметился автоголом в матче с «Миннесотой», поразив ворота Сорокина

Тони Деанджело отметился автоголом в матче с «Миннесотой», поразив ворота Сорокина
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело стал фигурантом курьёзного эпизода в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Росси (Болди, Сперджен) – 03:19     1:1 Палмьери (Нельсон, Цыплаков) – 03:32     1:2 Нельсон (Цыплаков, Палмьери) – 20:28     1:3 Ли (Перунович) – 27:17     2:3 Годро (Эгрен, Фэйбер) – 33:21 (pp)     3:3 Болди (Бродин, Сперджен) – 37:59     4:3 Тренин (Миддлтон, Хуснутдинов) – 38:50     5:3 Болди – 45:53     6:3 Фолиньо – 55:46    

В третьем периоде при счёте 4:3 в пользу «Уайлд» американец забросил шайбу в свои ворота, буквально замкнув прострел форварда «Миннесоты» Мэтта Болди и не оставив шансов своему голкиперу Илье Сорокину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть курьёзный момент с участием бывшего игрока СКА:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 29-летний Деанджело начинал нынешний сезон в КХЛ в составе СКА, но в начале 2025 года американец покинул санкт-петербургский клуб. На данный момент у него восемь матчей и 4 (1+3) очка за «Айлендерс».

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