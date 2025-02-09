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Тони Деанджело отметился автоголом в матче с «Миннесотой», поразив ворота Сорокина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело стал фигурантом курьёзного эпизода в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:6).

В третьем периоде при счёте 4:3 в пользу «Уайлд» американец забросил шайбу в свои ворота, буквально замкнув прострел форварда «Миннесоты» Мэтта Болди и не оставив шансов своему голкиперу Илье Сорокину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть курьёзный момент с участием бывшего игрока СКА:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 29-летний Деанджело начинал нынешний сезон в КХЛ в составе СКА, но в начале 2025 года американец покинул санкт-петербургский клуб. На данный момент у него восемь матчей и 4 (1+3) очка за «Айлендерс».