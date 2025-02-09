Райан Сутер — третий американец в истории с 1500 матчами в НХЛ

Сегодня, 9 февраля, 40-летний защитник-ветеран «Сент-Луис Блюз» Райан Сутер провёл свой 1500-й матч за карьеру в НХЛ, в котором его команда на своём льду взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» (6:5 Б).

Таким образом, Сутер стал седьмым защитником и третьим уроженцем США в истории, которому покорилась данная отметка. Лидером всех времён по количеству сыгранных матчей в НХЛ является Патрик Марло (1779).

За свою карьеру в сильнейшей лиге мира, помимо «Сент-Луиса», американец также защищал цвета «Даллас Старз», «Миннесоты Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».

Всего в нынешнем сезоне на счету Сутера 56 матчей за «Блюз», в которых он набрал 10 (1+9) очков. Его команда занимает шестое место в Центральном дивизионе с 55 очками.