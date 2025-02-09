Райан Сутер — третий американец в истории с 1500 матчами в НХЛ
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Сегодня, 9 февраля, 40-летний защитник-ветеран «Сент-Луис Блюз» Райан Сутер провёл свой 1500-й матч за карьеру в НХЛ, в котором его команда на своём льду взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» (6:5 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Смит (Марун, Мартинес) – 05:04 0:2 Донато (Бедард) – 05:42 1:2 Броберг (Жозеф, Шенн) – 21:40 2:2 Уокер – 21:50 3:2 Жозеф (Шенн, Холлоуэй) – 37:09 3:3 Мартинес (Терявяйнен, Михеев) – 43:50 4:3 Фаулер (Томас, Бучневич) – 44:32 4:4 Терявяйнен (Фолиньо, Михеев) – 46:08 4:5 Михеев (Фолиньо, Власик) – 51:08 5:5 Томас (Бучневич, Броберг) – 55:23 6:5 Факса – 65:00
Таким образом, Сутер стал седьмым защитником и третьим уроженцем США в истории, которому покорилась данная отметка. Лидером всех времён по количеству сыгранных матчей в НХЛ является Патрик Марло (1779).
За свою карьеру в сильнейшей лиге мира, помимо «Сент-Луиса», американец также защищал цвета «Даллас Старз», «Миннесоты Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».
Всего в нынешнем сезоне на счету Сутера 56 матчей за «Блюз», в которых он набрал 10 (1+9) очков. Его команда занимает шестое место в Центральном дивизионе с 55 очками.
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