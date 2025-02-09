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Иван Федотов и Андрей Кузьменко поддержали «Филадельфию Иглз» в преддверии Супербоула

Иван Федотов и Андрей Кузьменко поддержали «Филадельфию Иглз» в преддверии Супербоула
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Российские хоккеисты «Филадельфии Флайерз» — голкипер Иван Федотов и нападающий Андрей Кузьменко — приехали на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) в игровых джерси местного клуба НФЛ «Филадельфии Иглз».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лотон (Конечны, Кузьменко) – 01:44     1:1 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 24:19     2:1 Хэтэуэй – 32:26     3:1 Конечны (Йорк, Санхайм) – 44:27     3:2 Бовиллье (Хейз, Хайнен) – 45:42    

Таким образом, хоккеисты «Флайерз» выразили поддержку своим землякам из другого вида спорта в преддверии Супербоула-2025, который пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). За чемпионский кубок «Иглз» сразятся с его действующими обладателями «Канзас-Сити Чифс».

Фото: «Филадельфия Флайерз»

Напомним, в сегодняшнем матче с «Питтсбургом» 29-летний Кузьменко дебютировал за «Флайерз» после своего обмена из «Калгари Флэймз» и в первой же смене отметился результативной передачей. 28-летний Федотов эту игру провёл в запасе, уступив место в воротах Самуэлю Эрссону.

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