Иван Федотов и Андрей Кузьменко поддержали «Филадельфию Иглз» в преддверии Супербоула

Российские хоккеисты «Филадельфии Флайерз» — голкипер Иван Федотов и нападающий Андрей Кузьменко — приехали на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) в игровых джерси местного клуба НФЛ «Филадельфии Иглз».
Таким образом, хоккеисты «Флайерз» выразили поддержку своим землякам из другого вида спорта в преддверии Супербоула-2025, который пройдёт в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). За чемпионский кубок «Иглз» сразятся с его действующими обладателями «Канзас-Сити Чифс».
Фото: «Филадельфия Флайерз»
Напомним, в сегодняшнем матче с «Питтсбургом» 29-летний Кузьменко дебютировал за «Флайерз» после своего обмена из «Калгари Флэймз» и в первой же смене отметился результативной передачей. 28-летний Федотов эту игру провёл в запасе, уступив место в воротах Самуэлю Эрссону.
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