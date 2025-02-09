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Видео: Пётр Кочетков едва не подрался с чешским вратарём «Юты»

Видео: Пётр Кочетков едва не подрался с чешским вратарём «Юты»
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков мог стать участником кулачного поединка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который прошёл вечером 8 февраля и закончился со счётом 7:3 в пользу «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Чатфилд (Стаал, Свечников) – 10:09     1:1 Доан (Маччелли, Карконе) – 17:35 (pp)     2:1 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 26:25 (pp)     3:1 Ахо – 28:35     3:2 Келлер – 30:19     4:2 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 34:14 (sh)     5:2 Джарвис (Блейк) – 39:15     5:3 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 56:11 (pp)     6:3 Мартинук (Ахо, Джарвис) – 57:16     7:3 Рослович (Блейк, Яаскя) – 58:34    

В одном из моментов встречи за воротами «Харрикейнз» вспыхнула потасовка, по ходу которой Кочетков и его коллега по амплуа из «Юты» Карел Веймелка направились навстречу друг другу, однако арбитры поняли намерения россиянина и чеха и не позволили им сблизиться.

ВИДЕО

Всего в нынешнем сезоне 25-летний Кочетков провёл 34 матча за «ураганов», в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,50 и одном шат-ауте. Его команда занимает второе место в Столичном дивизионе с 70 очками.

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