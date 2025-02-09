Видео: Пётр Кочетков едва не подрался с чешским вратарём «Юты»
Поделиться
Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков мог стать участником кулачного поединка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который прошёл вечером 8 февраля и закончился со счётом 7:3 в пользу «ураганов».
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Чатфилд (Стаал, Свечников) – 10:09 1:1 Доан (Маччелли, Карконе) – 17:35 (pp) 2:1 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 26:25 (pp) 3:1 Ахо – 28:35 3:2 Келлер – 30:19 4:2 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 34:14 (sh) 5:2 Джарвис (Блейк) – 39:15 5:3 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 56:11 (pp) 6:3 Мартинук (Ахо, Джарвис) – 57:16 7:3 Рослович (Блейк, Яаскя) – 58:34
В одном из моментов встречи за воротами «Харрикейнз» вспыхнула потасовка, по ходу которой Кочетков и его коллега по амплуа из «Юты» Карел Веймелка направились навстречу друг другу, однако арбитры поняли намерения россиянина и чеха и не позволили им сблизиться.
Всего в нынешнем сезоне 25-летний Кочетков провёл 34 матча за «ураганов», в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,50 и одном шат-ауте. Его команда занимает второе место в Столичном дивизионе с 70 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
08:10
-
08:09
-
07:53
-
07:37
-
07:11
-
06:54
-
06:46
-
06:41
-
06:34
-
06:20
-
06:08
-
05:47
-
05:39
-
05:35
-
05:19
-
04:54
-
04:32
-
04:28
-
03:27
-
02:59
-
02:37
-
00:41
-
00:34
- 8 февраля 2025
-
23:46
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:22
-
23:12
-
22:50
-
22:45
-
22:32
-
22:24
-
22:13
-
21:55