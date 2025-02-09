Видео: Пётр Кочетков едва не подрался с чешским вратарём «Юты»

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков мог стать участником кулачного поединка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который прошёл вечером 8 февраля и закончился со счётом 7:3 в пользу «ураганов».

В одном из моментов встречи за воротами «Харрикейнз» вспыхнула потасовка, по ходу которой Кочетков и его коллега по амплуа из «Юты» Карел Веймелка направились навстречу друг другу, однако арбитры поняли намерения россиянина и чеха и не позволили им сблизиться.

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Всего в нынешнем сезоне 25-летний Кочетков провёл 34 матча за «ураганов», в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,50 и одном шат-ауте. Его команда занимает второе место в Столичном дивизионе с 70 очками.