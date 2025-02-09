Кучеров — лучший ассистент в истории «Тампы», ничья «Реала» и «Атлетико». Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл шведа Виктора Хедмана и стал лучшим ассистентом в истории клуба, «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги, чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси победил представителя США Шона Стрикленда в поединке-реванше единогласным решением судей на турнире UFC 312. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- «Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби.
- Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда в реванше и защитил пояс чемпиона в среднем весе.
- Алькарас вышел в финал турнира в Роттердаме, с трудом одолев Хуркача.
- Обмен между «Лейкерс» и «Шарлотт» по переходу молодого центрового неожиданно аннулирован.
- «Челси» проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
- Вячеслав Борщёв проиграл Тому Нолану единогласным решением судей на турнире UFC 312.
- «Тампа» на выезде обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров сделал ассистентский хет-трик.
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