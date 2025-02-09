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9 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, UFС, Никита Кучеров

Кучеров — лучший ассистент в истории «Тампы», ничья «Реала» и «Атлетико». Главное к утру
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл шведа Виктора Хедмана и стал лучшим ассистентом в истории клуба, «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги, чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси победил представителя США Шона Стрикленда в поединке-реванше единогласным решением судей на турнире UFC 312. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  2. «Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби.
  3. Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда в реванше и защитил пояс чемпиона в среднем весе.
  4. Алькарас вышел в финал турнира в Роттердаме, с трудом одолев Хуркача.
  5. Обмен между «Лейкерс» и «Шарлотт» по переходу молодого центрового неожиданно аннулирован.
  6. «Челси» проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
  7. Вячеслав Борщёв проиграл Тому Нолану единогласным решением судей на турнире UFC 312.
  8. «Тампа» на выезде обыграла «Детройт» в матче НХЛ, Кучеров сделал ассистентский хет-трик.
  9. Дабл-дабл Энтони Дэвиса в дебютной игре помог «Далласу» победить «Хьюстон».
  10. Президент «Торино» заявил о проблемах в сделке о трансфере Илича в «Спартак».
  11. Вэйли Чжан нанесла первое поражение Татьяне Суарес и защитила чемпионский пояс UFC.
  12. Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе «гол+пас».
  13. 59 очков Карри и новичка Батлера помогли «Голден Стэйт» крупно обыграть «Чикаго» в НБА.
  14. Ассист Кузьменко в первой же смене за «Филадельфию» помог «Флайерз» обыграть «Питтсбург».
  15. «Милан» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 24-го тура Серии А.
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