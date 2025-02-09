Кучеров — лучший ассистент в истории «Тампы», ничья «Реала» и «Атлетико». Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл шведа Виктора Хедмана и стал лучшим ассистентом в истории клуба, «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги, чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси победил представителя США Шона Стрикленда в поединке-реванше единогласным решением судей на турнире UFC 312. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».