Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3), который прошёл вечером 8 февраля. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 82 очка (25+57) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в данном рейтинге, сократив отставание от лидеров.

На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 83 очка (40+43). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 87 очков (21+66).

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