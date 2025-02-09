Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3), который прошёл вечером 8 февраля. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28 0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56 1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47 1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49 1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13 2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp) 3:4 Дебринкэт – 34:29 3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10 3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57
После данного матча в активе российского хоккеиста стало 82 очка (25+57) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в данном рейтинге, сократив отставание от лидеров.
На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 83 очка (40+43). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 87 очков (21+66).
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