Андрей Кузьменко признан третьей звездой первого же своего матча за «Филадельфию»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в первой же своей смене в дебютной игре за «лётчиков» с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), которая прошла сегодня, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам встречи НХЛ признала 29-летнего россиянина третьей звездой матча.

Звание первой звезды досталось голкиперу «Флайерз» Самуэлю Эрссону, отразившему 32 броска. Второй звездой признали нападающего «лётчиков» Скотта Лотона, отметившегося заброшенной шайбой.

Напомним, Кузьменко перешёл в «Филадельфию» из «Калгари Флэймз» 31 января в результате крупного обмена с участием четырёх игроков. За «огоньков» россиянин сыграл в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.