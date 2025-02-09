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Андрей Кузьменко признан третьей звездой первого же своего матча за «Филадельфию»

Андрей Кузьменко признан третьей звездой первого же своего матча за «Филадельфию»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в первой же своей смене в дебютной игре за «лётчиков» с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), которая прошла сегодня, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лотон (Конечны, Кузьменко) – 01:44     1:1 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 24:19     2:1 Хэтэуэй – 32:26     3:1 Конечны (Йорк, Санхайм) – 44:27     3:2 Бовиллье (Хейз, Хайнен) – 45:42    

По итогам встречи НХЛ признала 29-летнего россиянина третьей звездой матча.

Звание первой звезды досталось голкиперу «Флайерз» Самуэлю Эрссону, отразившему 32 броска. Второй звездой признали нападающего «лётчиков» Скотта Лотона, отметившегося заброшенной шайбой.

Напомним, Кузьменко перешёл в «Филадельфию» из «Калгари Флэймз» 31 января в результате крупного обмена с участием четырёх игроков. За «огоньков» россиянин сыграл в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.

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