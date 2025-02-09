Андрей Кузьменко прокомментировал свой дебютный матч в составе «Филадельфии»

Российский нападающий Андрей Кузьменко, сыгравший свой дебютный матч за «Филадельфию Флайерз» в сегодняшней игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), поделился эмоциями от своего первого выступления в составе «лётчиков». В этой встрече россиянин отметился результативной передачей в своей первой же смене.
«Было приятное чувство, но я был немного уставшим, поскольку восемь дней без хоккея стали небольшой проблемой. Но я надеюсь, что в будущем, в следующей игре, буду чувствовать себя лучше», — приводит слова Кузьменко пресс-служба НХЛ.
Напомним, 29-летний Кузьменко перешёл в «Филадельфию» из «Калгари Флэймз» 31 января в результате крупного обмена с участием четырёх игроков. За «огоньков» россиянин сыграл в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.
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