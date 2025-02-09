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Андрей Кузьменко прокомментировал свой дебютный матч в составе «Филадельфии»

Андрей Кузьменко прокомментировал свой дебютный матч в составе «Филадельфии»
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Российский нападающий Андрей Кузьменко, сыгравший свой дебютный матч за «Филадельфию Флайерз» в сегодняшней игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), поделился эмоциями от своего первого выступления в составе «лётчиков». В этой встрече россиянин отметился результативной передачей в своей первой же смене.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лотон (Конечны, Кузьменко) – 01:44     1:1 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 24:19     2:1 Хэтэуэй – 32:26     3:1 Конечны (Йорк, Санхайм) – 44:27     3:2 Бовиллье (Хейз, Хайнен) – 45:42    

«Было приятное чувство, но я был немного уставшим, поскольку восемь дней без хоккея стали небольшой проблемой. Но я надеюсь, что в будущем, в следующей игре, буду чувствовать себя лучше», — приводит слова Кузьменко пресс-служба НХЛ.

Напомним, 29-летний Кузьменко перешёл в «Филадельфию» из «Калгари Флэймз» 31 января в результате крупного обмена с участием четырёх игроков. За «огоньков» россиянин сыграл в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.

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