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Результативная передача Дадонова помогла «Далласу» крупно обыграть «Сан-Хосе»

Результативная передача Дадонова помогла «Далласу» крупно обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 01:25     2:0 Зеттерлунд (Смит, Потуральски) – 02:46     2:1 Дюшейн (Гранлунд) – 03:02     2:2 Робертсон (Дамба, Биксель) – 10:08     2:3 Марчмент (Дюшейн, Гранлунд) – 13:24     2:4 Дюшейн (Харли, Джонстон) – 27:30 (pp)     2:5 Бурк (Бенн, Дадонов) – 35:42     2:6 Джонстон (Бек, Блэквелл) – 51:20     2:7 Харли (Линделль, Хинц) – 52:33     3:7 Дьюр (Грундстрём, Делландреа) – 53:00     3:8 Бенн (Биксель) – 53:37    

Дублем в составе «акул» отметился нападающий Мэтт Дюшейн. Ещё по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент, Маврик Бурк, Уайатт Джонстон, Томас Харли и Джейми Бенн. За «акул» голы забили Вильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд и Уолкер Дьюр. Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

В параллельном матче «Калгари Флеймз» на своей площадке принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фрост (Шарангович, Уигар) – 22:22     2:0 Кадри (Юбердо, Мироманов) – 46:37     2:1 Райт (Ларссон, Бураковски) – 53:12     2:2 Бураковски (Райт) – 55:19     2:3 Бенирс (Данн, Стивенсон) – 62:58 (pp)    

Результативной передачей отметился российский защитник «Калгари» Даниил Мироманов. Отметим, что «Кракен» уступали со счётом 0:2 к 54-й минуте матча, но смогли сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.

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