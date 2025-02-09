Результативная передача Дадонова помогла «Далласу» крупно обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 8:3.
Дублем в составе «акул» отметился нападающий Мэтт Дюшейн. Ещё по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент, Маврик Бурк, Уайатт Джонстон, Томас Харли и Джейми Бенн. За «акул» голы забили Вильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд и Уолкер Дьюр. Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
В параллельном матче «Калгари Флеймз» на своей площадке принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Результативной передачей отметился российский защитник «Калгари» Даниил Мироманов. Отметим, что «Кракен» уступали со счётом 0:2 к 54-й минуте матча, но смогли сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.
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