НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 февраля

9 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 6:3 (4:2, 0:1, 2:0). На счету российского нападающего Никиты Кучерова три результативные передачи. Теперь на счету Кучерова 610 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и 955 (345+610) очков. Никита вышел на чистое второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», опередив Мартена Сан-Луи.