НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 февраля
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9 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Чатфилд (Стаал, Свечников) – 10:09 1:1 Доан (Маччелли, Карконе) – 17:35 (pp) 2:1 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 26:25 (pp) 3:1 Ахо – 28:35 3:2 Келлер – 30:19 4:2 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 34:14 (sh) 5:2 Джарвис (Блейк) – 39:15 5:3 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 56:11 (pp) 6:3 Мартинук (Ахо, Джарвис) – 57:16 7:3 Рослович (Блейк, Яаскя) – 58:34
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Татар, Хэмилтон) – 13:43 0:2 Коттер (Братт, Хьюз) – 32:44 0:3 Хьюз (Песке) – 41:53 0:4 Хьюз (Майер, Мерсер) – 50:09
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 6:3 (4:2, 0:1, 2:0). На счету российского нападающего Никиты Кучерова три результативные передачи. Теперь на счету Кучерова 610 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и 955 (345+610) очков. Никита вышел на чистое второе место по очкам в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», опередив Мартена Сан-Луи.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 01:28 0:2 Чернак (Кучеров, Макдона) – 02:56 1:2 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 09:47 1:3 Пойнт (Гонсалвес, Хагель) – 11:49 1:4 Пол (Хагель, Чернак) – 15:13 2:4 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 16:54 (pp) 3:4 Дебринкэт – 34:29 3:5 Дюк (Чаффи, Пербикс) – 44:10 3:6 Хагель (Кучеров, Макдона) – 57:57
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Маршан (Задоров) – 03:17 2:0 Задоров – 13:49 2:1 Стоун (Теодор, Саад) – 15:09 (pp) 3:1 Гики (Пастрняк) – 35:07 3:2 Уайтклауд (Ханифин, Хауден) – 39:26 3:3 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 44:54 3:4 Гертл (Айкел, Стоун) – 58:50 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Калиев (Линдгрен, Зибанеджад) – 01:56 1:1 Джонсон (Веренски, Фантилли) – 14:31 2:1 Дэнфорт (Джонсон, Астон-Риз) – 15:29 2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 26:38 3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Силлинджер) – 37:17 3:3 Вааканайнен (Кайлли, Трочек) – 41:57 3:4 Кайлли (Трочек) – 58:21
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гронек (Петтерссон, Форборт) – 07:00 1:1 Райлли (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 39:54 2:1 Бёзер (Хитил, Гронек) – 48:56 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Смит (Марун, Мартинес) – 05:04 0:2 Донато (Бедард) – 05:42 1:2 Броберг (Жозеф, Шенн) – 21:40 2:2 Уокер – 21:50 3:2 Жозеф (Шенн, Холлоуэй) – 37:09 3:3 Мартинес (Терявяйнен, Михеев) – 43:50 4:3 Фаулер (Томас, Бучневич) – 44:32 4:4 Терявяйнен (Фолиньо, Михеев) – 46:08 4:5 Михеев (Фолиньо, Власик) – 51:08 5:5 Томас (Броберг, Болдюк) – 55:23 6:5 Факса – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 06:38 (pp) 1:1 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 26:18 (pp) 2:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 31:36 3:1 Форслинг (Шмидт) – 36:26 4:1 Беннетт (Ткачук, Родригес) – 37:58 5:1 Лунделль – 58:38 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лотон (Конечны, Кузьменко) – 01:44 1:1 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 24:19 2:1 Хэтэуэй – 32:26 3:1 Конечны (Йорк, Санхайм) – 44:27 3:2 Бовиллье (Хейз, Хайнен) – 45:42
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Новак – 06:57 2:0 Шей (О'Райлли, Маршессо) – 09:26 2:1 Байрэм (Цукер, Так) – 15:21 2:2 Далин (Бенсон, Маклауд) – 18:25 3:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 34:31 (pp) 4:2 Шей (О'Райлли, Маршессо) – 35:13 4:3 Так (Байрэм, Далин) – 37:43 5:3 Форсберг (О'Райлли, Маршессо) – 46:58 5:4 Козенс (Так, Пауэр) – 52:30 (pp) 6:4 Маршессо – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Росси (Болди, Сперджен) – 03:19 1:1 Палмьери (Нельсон, Цыплаков) – 03:32 1:2 Нельсон (Цыплаков, Палмьери) – 20:28 1:3 Ли (Перунович) – 27:17 2:3 Годро (Эгрен, Фэйбер) – 33:21 (pp) 3:3 Болди (Бродин, Сперджен) – 37:59 4:3 Тренин (Миддлтон, Хуснутдинов) – 38:50 5:3 Болди – 45:53 6:3 Фолиньо – 55:46
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 01:25 2:0 Зеттерлунд (Смит, Потуральски) – 02:46 2:1 Дюшейн (Гранлунд) – 03:02 2:2 Робертсон (Дамба, Биксель) – 10:08 2:3 Марчмент (Дюшейн, Гранлунд) – 13:24 2:4 Дюшейн (Харли, Джонстон) – 27:30 (pp) 2:5 Бурк (Бенн, Дадонов) – 35:42 2:6 Джонстон (Бек, Блэквелл) – 51:20 2:7 Харли (Линделль, Хинц) – 52:33 3:7 Дьюр (Грундстрём, Делландреа) – 53:00 3:8 Бенн (Биксель) – 53:37
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фрост (Шарангович, Уигар) – 22:22 2:0 Кадри (Юбердо, Мироманов) – 46:37 2:1 Райт (Ларссон, Бураковски) – 53:12 2:2 Бураковски (Райт) – 55:19 2:3 Бенирс (Данн, Стивенсон) – 62:58 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Дюмулен (Труба, Карлссон) – 47:04 1:1 Кемпе (Дано, Фёгеле) – 57:21 1:2 Зеграс – 65:00
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